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Villa mit Garten kaufen in Santa Pola, Spanien

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Villa 8 zimmer in Santa Pola, Spanien
Villa 8 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Schöne Villa mit privatem Pool, Garten und Untergeschoss in einer ruhigen Gegend in der Nähe…
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Villa 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Villa 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Etagenzahl 2
Große Familienvilla mit Swimmingpool und riesigem Grundstück in einer Wohngegend in der Nähe…
$618,051
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Villa 8 zimmer in Santa Pola, Spanien
Villa 8 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit privatem Pool, Garten und Kellergeschoss, gelegen in einer ruhigen Ge…
$449,369
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Villa 7 zimmer in Santa Pola, Spanien
Villa 7 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Schöne Strandvilla mit privatem Pool und Garten in einer ruhigen Gegend in der Nähe von Alic…
$510,348
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