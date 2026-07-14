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Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in Santa Pola, Spanien

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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Penthouse mit privater Terrasse und Parkplatz, die Lage bietet eine ideale Kombina…
$335,646
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