Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Santa Pola
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garage

Penthäuser mit Garage in Santa Pola, Spanien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Entdecken Sie einen exklusiven neuen Wohnkomplex in Santa Pola, geschaffen für diejenigen, d…
$472,127
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude in Santa Pola, entworfen für diejenigen, die Qual…
$370,017
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Wohnprojekt in Santa Pol, geschaffen für diejenigen, die …
$444,020
Eine Anfrage stellen
OkeaskOkeask
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Entdecken Sie eine exklusive neue Wohnanlage in Santa Pol, geschaffen für diejenigen, die Qu…
$444,020
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Entdecken Sie einen exklusiven neuen Wohnkomplex in Santa Pola, geschaffen für diejenigen, d…
$472,127
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Entdecken Sie dieses exklusive neue Gebäude in Santa Pol, entworfen für diejenigen, die Qual…
$432,635
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen