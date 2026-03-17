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Häuser mit Swimmingpool in Santa Pola, Spanien

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Villa 7 zimmer in Santa Pola, Spanien
Villa 7 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Schöne Strandvilla mit privatem Pool und Garten in einer ruhigen Gegend in der Nähe von Alic…
$510,348
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