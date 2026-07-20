Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Santa Cruz de Tenerife
  4. Langfristige Vermietung
  5. Terrasse

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Terrasse in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

;
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 63 m² in Adeje, Spanien
Gewerbefläche 63 m²
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Die Immobilienagentur VYM Canarias vermietet ein separates Büro mit einer Fläche von 11 m² i…
$581
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen