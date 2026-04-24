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Wohnungen mit Terrasse in Sant Josep de sa Talaia, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ibiza, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Ibiza, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
High-Luxus-Apartment mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpool und Fitnessraum Apartme…
$1,43M
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Immobilienangaben in Sant Josep de sa Talaia, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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