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Stadthäuser mit Garage in Sant Joan dAlacant, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 5 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 4
Wir präsentieren ein Stadthaus in vier Ebenen in der Stadt San Juan. Das Apartment befindet …
$1,23M
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