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Villen mit Pool in San Pedro del Pinatar, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Moderne, geräumige Villa mit privatem Pool und Dachterrasse, in der Nähe von Sportanlagen un…
$553,048
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Erstaunliche riesige Villa mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnä…
$434,866
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Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Premium, einladende Villa mit privatem Pool und einer großen Dachterrasse, gelegen neben ein…
$481,512
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