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Villen mit Bergblick kaufen in San Pedro del Pinatar, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Premium, einladende Villa mit privatem Pool und einer großen Dachterrasse, gelegen neben ein…
$481,512
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