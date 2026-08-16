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Stadthäuser mit Swimmingpool in San Pedro del Pinatar, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Elegantes, geräumiges Stadthaus mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Garten, in der Nä…
$436,694
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöses Stadthaus mit einer großen Dachterrasse und einem privaten Pool in Strandnähe …
$395,854
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