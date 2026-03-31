Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in San Pedro del Pinatar, Spanien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Elegantes, geräumiges Stadthaus mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Garten, in der Nä…
$436,694
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen