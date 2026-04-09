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Penthousewohnung mit Garten kaufen in San Pedro del Pinatar, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Ein brillantes Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem private…
$1,05M
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