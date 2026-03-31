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Berghütte kaufen in San Pedro del Pinatar, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Elegantes, geräumiges Stadthaus mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Garten, in der Nä…
$436,694
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Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Premium, einladende Villa mit privatem Pool und einer großen Dachterrasse, gelegen neben ein…
$481,512
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Reihenhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Modernes, großzügiges Stadthaus mit geräumiger Dachterrasse, privatem Pool und schönem Garte…
$485,446
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