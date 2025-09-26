Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Bungalows mit Garage in San Pedro del Pinatar, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/2
$354,000
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/2
$369,927
Eine Anfrage stellen
Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/2
$341,734
Eine Anfrage stellen
Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
$318,589
Eine Anfrage stellen
