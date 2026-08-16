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Apartments mit Pool in San Pedro del Pinatar, Spanien

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penthäuser
57
1 Zimmer
69
2 Zimmer
189
3 Zimmer
139
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit zwei Terrassen und Zugang zum Gemeinschaftspool, gelegen…
$301,444
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/4
Attraktive Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse und Gemeinschaftspool auf der Dac…
$268,623
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Fantastisches Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, Meerblick und Schwimmbädern in eine…
$820,943
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
Eine atemberaubende Strandwohnung mit Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkplatz, gelegen i…
$461,835
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
Eine bezaubernde Doppelhauswohnung im obersten Stockwerk mit privatem Pool, Dachterrasse und…
$376,115
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubender Meeresblick und Parkplätzen…
$949,948
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Wohnung 1 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Apartment im Erdgeschoss am Strand mit wunderschönem Garten, Terrasse und privatem Parkplatz…
$433,927
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Wohnung 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit privatem Garten und Gemeinschaftspool in einer Premium-Gegend…
$368,186
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/4
Wunderschönes Studio-Apartment mit Zugang zum Gemeinschaftspool und einer gemeinsamen Dachte…
$172,395
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Poolzugang und moderner ausgestattete…
$284,843
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 3
Gemütliche Wohnung im Erdgeschoss mit gemeinsamer Dachterrasse, Schwimmbad und privatem Park…
$279,030
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Stockwerk 1
Erstaunliche Strandwohnung mit Meerblick, Schwimmbad und Terrasse in einem Premium-Bereich …
$510,157
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Wunderschönes, modernes Penthouse mit einer Terrasse, Gemeinschaftspool in einem privilegier…
$306,273
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$433,927
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Wohnung 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 1
Wunderschöne Wohnung mit großer Terrasse und Gemeinschaftspool in einer Premium-Gegend von S…
$373,993
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Fantastische Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse und Zugang zum Gemeinschaftspoo…
$288,871
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Penthouse 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Ein brillantes Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem private…
$1,05M
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/4
Erstaunliche Penthouse-Wohnung mit wunderschönem Meerblick, privatem Balkon und Gemeinschaft…
$244,203
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Charmante Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Pool, Terrasse und Innenhof, gelege…
$370,311
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Attraktive Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse und Gemeinschaftspool, gelegen in de…
$324,721
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Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
Wunderschöne Wohnung im Erdgeschoss mit Gemeinschaftspool, gemeinsamer Dachterrasse in der N…
$175,745
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