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Wohnungen am See in San Pedro del Pinatar, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Poolzugang und moderner ausgestattete…
$284,843
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