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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in San Pedro del Pinatar, Spanien

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penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 3
Gemütliche Wohnung im Erdgeschoss mit gemeinsamer Dachterrasse, Schwimmbad und privatem Park…
$279,030
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
Eine atemberaubende Strandwohnung mit Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkplatz, gelegen i…
$461,835
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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