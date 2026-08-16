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Villen mit Pool in San Miguel de Salinas, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Erstaunliche Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe eines…
$441,750
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schöne moderne Villa mit privatem Pool, Garten und großer Dachterrasse in ruhiger Lage Li…
$420,954
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Luxuriose freistehende Villa mit privatem Infinity-Pool und Blick auf den Golfplatz in San M…
$1,73M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Dieses charmante Haus besticht durch sein großzügiges, privates Grundstück und ein Design, d…
$432,111
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool, Garten und riesiger Dachterrasse an der Costa Blanca Süd …
$457,814
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Fantastische Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe eines…
$478,618
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LDV InvestLDV Invest
Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 500 m²
Villa mit Pool und privater Terrasse, aufgeteilt auf drei Etagen, bietet vielfältige Möglich…
$1,71M
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schöne moderne Villa mit privatem Pool, Garten und großer Dachterrasse in ruhiger Lage Li…
$424,357
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubende Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe ein…
$451,386
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