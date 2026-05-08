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Stadthäuser mit Garage in San Miguel de Salinas, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Schönes renoviertes Stadthaus auf einer schönen Urbanisation direkt vor San Miguel de Salina…
$269,450
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein geräumiges Stadthaus in der Stadt San Miguel de Salinas. San Miguel de …
$340,048
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Reihenhaus in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Großes Haus mit 7 Schlafzimmern in San Miguel . Geräumiges Eck-Doppelhaus von 400 m2 mit 7 S…
$406,802
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