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Penthäuser mit Terrasse in San Miguel de Salinas, Spanien

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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2/3
Charmantes Penthouse mit großzügig sonnenbeschienener Terrasse, grünen Gärten und einem Dach…
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/3
Brillantes Penthouse mit einer panoramischen Dachoase mit Schwimmbad und Entspannungsbereich…
$179,153
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