Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. San Miguel de Salinas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Apartments mit Pool in San Miguel de Salinas, Spanien

;
penthäuser
18
1 Zimmer
17
2 Zimmer
259
3 Zimmer
84
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 1/2
Exklusives High-End-Luxus-Apartment mit privatem Pool und großer Dachterrasse auf einem Golf…
$620,094
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/3
Stilvolle Wohnung mit Pool auf dem Dach und grünen Gemeinschaftsbereichen, ideal gelegen in …
$179,153
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, stilvollem Dachpool und Freizeitbereic…
$219,607
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen