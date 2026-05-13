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Reihenhaus mit Garten kaufen in San Miguel de Abona, Spanien

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Reihenhaus in San Miguel de Abona, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Reihenhaus mit 180,25 m² Wohnfläche + 12,5 m² Garten, vert…
$352,610
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