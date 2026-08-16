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Villen mit Pool in Rojales, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Etagenzahl 2
Große moderne Villa mit Terrasse, großem Garten und privatem Pool in einer erstklassigen Geg…
$1,21M
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Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige Superior-Villa mit einer riesigen Dachterrasse, privatem Pool und charmante…
$1,21M
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Luxury villas in Rojales, Costa Blanca, Alicante homes with 3 bedrooms, 3 full bathrooms and…
$610,654
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