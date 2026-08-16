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Villen am Meer in Rojales, Spanien

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6 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Exquisite Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Natur in Rojale…
$1,17M
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Premium Class Haus in Ciudad Quesada, 3 Schlafzimmer, Fläche 260 m2 - UG119722 3 Schlafzimme…
$969,295
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Villa in Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Villa
Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerGesamtfläche: 431 m2Baufläche: 150 m2Grundstücksgröße: 390 m2Sol…
$1,16M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 5 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Exquisite Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Natur in Rojale…
$1,70M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerGesamtfläche: 303 m2Baufläche: 122 m2Grundstücksgröße: 424 m2Kel…
$860,046
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Luxusvilla mit Meerblick in Ciudad Quesada. Moderne Luxusvilla neben dem Golfplatz La Marque…
$726,639
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