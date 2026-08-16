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Villen mit Bergblick kaufen in Rojales, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Rojales, Spanien
Villa 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige Superior-Villa mit einer riesigen Dachterrasse, privatem Pool und charmante…
$1,21M
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