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Villen am See in Rojales, Spanien

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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 150 m2Grundstücksgröße: 160 m2Energieeffizienzklasse:…
$432,604
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