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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Rojales, Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertiges und möbliertes großes Stadthaus mit privatem Pool, Garten und Dachterrasse…
$410,318
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