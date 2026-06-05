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Stadthäuser mit Garage in Rojales, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 110,35 m2 vom …
$477,597
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 134,20 m2 vom Entwic…
$482,304
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 167 m2 vom Entwickle…
$418,765
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Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Drei-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Ciudad Quesada. Zweistöckiges Einfamilienhaus, Duplex-T…
$400,057
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