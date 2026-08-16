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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Rojales, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rojales, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rojales, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Die Häuser befinden sich auf dem Golfplatz "LA MARQUESA" in Ciudad Quesada, in der Nähe der …
$231,475
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Penthouse in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Penthouse
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
NEUBAU-DACHGESCHOSS-WOHNUNG IN CIUDAD QUESADA Neubau-Dachgeschoss-Wohnung in Ciudad Quesada…
$201,330
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rojales, Spanien
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Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Häuser sind in Wohnungen im Erdgeschoss mit Garten oder im Obergeschoss mit Solarium auf…
$483,406
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