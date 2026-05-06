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Wohnung mit Garten kaufen in Punta Umbria, Spanien

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Wohnung 3 zimmer in Punta Umbria, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Punta Umbria, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Modernes Stadt-Strandapartment mit Gemeinschaftspool und Sauna, nur 200 Meter vom Strand von…
$282,874
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