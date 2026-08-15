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Wohnimmobilien in Pla de Mallorca, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Montuiri, Spanien
Villa
Montuiri, Spanien
Fläche 860 m²
Haus in Balearen
$599,825
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Villa in Montuiri, Spanien
Villa
Montuiri, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$990,002
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Villa in Santa Margalida, Spanien
Villa
Santa Margalida, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 950 m²
Wir haben ein sehr großes Anwesen in der Nähe des Meeres, einzigartig auf den Balearen, mitU…
$5,34M
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Villa in Costitx, Spanien
Villa
Costitx, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Diese Unterkunft befindet sich in Algaida, eine Kombination aus historischen Gebäuden, von d…
$3,95M
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Immobilienangaben in Pla de Mallorca, Spanien

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