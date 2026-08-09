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Villen mit Pool in Pilar de la Horadada, Spanien

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15 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool in Strandnähe …
$622,323
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Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Spektakuläre Villa mit privatem Pool, großzügiger Dachterrasse und wunderschönem Garten in S…
$1,34M
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
Wunderschönes Reihenhaus mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in …
$674,321
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Villa in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Freistehende Villa mit Pool in Pilar de la Horadada ab 409.000€ Konkret kommt diese Villa ko…
$482,910
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Schöne erstaunliche Villa mit privater Dachterrasse und Pool in Strandnähe in Torre de la Ho…
$695,249
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Villa 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Attraktive Villa mit privatem Pool und Dachterrasse mit Sommerküche Lieferdatum: April 20…
$460,399
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Schwimmbecken und eigenem Garten, gelegen in der Nähe des Stadtze…
$642,546
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Atemberaubende Premium-Villa mit privatem Pool und Dachterrasse, gelegen in einer privilegie…
$551,083
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Geräumige, moderne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfp…
$800,888
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Villa 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 2
Elegante Villa mit privatem Pool und Dachterrasse mit Sommerküche Lieferdatum: April 2026…
$444,516
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit riesiger Dachterrasse, herrlichem Meerblick und privatem Swimmingpool in…
$695,249
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Großzügige, moderne Villa mit privatem Garten und Schwimmbecken, gelegen in der Nähe von Gol…
$577,542
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Villa 8 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 8 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige Villa mit üppiger Dachterrasse, privatem Pool, Garage und großzügigem Garten in …
$1,46M
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Villa 8 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 8 zimmer
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Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Hochwertige Villa mit üppiger Dachterrasse, privatem Pool, Garage und großzügigem Garten in …
$1,47M
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Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Keller und großem Garten in der Nähe eine…
$561,339
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