Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Pilar de la Horadada
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Pilar de la Horadada, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Keller und großem Garten in der Nähe eine…
$561,339
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Geräumige, moderne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfp…
$800,888
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Spektakuläre Villa mit privatem Pool, großzügiger Dachterrasse und wunderschönem Garten in S…
$1,34M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
OneOne
Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Schwimmbecken und eigenem Garten, gelegen in der Nähe des Stadtze…
$642,546
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen