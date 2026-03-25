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Berghütte kaufen in Pilar de la Horadada, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Keller und großem Garten in der Nähe eine…
$561,339
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Schwimmbecken und eigenem Garten, gelegen in der Nähe des Stadtze…
$642,546
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Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Spektakuläre Villa mit privatem Pool, großzügiger Dachterrasse und wunderschönem Garten in S…
$1,34M
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Geräumige, moderne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfp…
$800,888
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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