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Wohnungen am Meer in Pilar de la Horadada, Spanien

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penthäuser
81
1 Zimmer
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2 Zimmer
297
3 Zimmer
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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 3
Erstaunliche Erdgeschosswohnung mit riesigem privatem Garten und Swimmingpool in Strandnähe …
$414,349
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 4/4
Familien-Penthouse mit riesiger Terrasse und Meerblick in einem Luxusresort in Strandnähe …
$402,951
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/3
Brillantes Penthouse mit einer charmanten Dachterrasse, Pool, Fitnessstudio und Spa, perfekt…
$346,707
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit einer hellen Terrasse und Premium-Einrichtungen wie Schwi…
$312,746
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Erdgeschosswohnung mit großem Garten, Fitnessraum, Innen- und Außenpool, nur 20…
$495,318
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Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse direkt am Strand mit Dachterrasse, Fitnessraum, Innen- und Außenpo…
$626,654
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/3
Schöne Wohnung mit Terrasse und Garten in einem Luxusresort in Strandnähe Lieferzeit: Okt…
$345,222
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Penthouse 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse, Panoramablick aufs Meer, Gemeinschaftspool, Fi…
$438,058
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Wohnung 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Immobilien mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 300 m vom Strand entfernt in Pilar de la Horadada …
$276,633
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