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Apartments mit Pool in Paterna, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$243,104
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 89 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$351,531
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$265,931
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TekceTekce
Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 72 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$309,301
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 107 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$438,413
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 93 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$409,796
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 136 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$518,540
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 146 m²
Aleria, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Valterna (Paterna), einer der Wohngebiete…
$558,604
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 57 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$254,517
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Wohnung in Paterna, Spanien
Wohnung
Paterna, Spanien
Fläche 77 m²
Riura hat seinen Namen von dem Wort "valentian riure", was Lachen bedeutet. Eine Inspiration…
$328,704
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