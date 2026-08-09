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Villen mit Bergblick kaufen in Orihuela, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Neu gebaute erstklassige Golf-Resort-Villa mit großem Pool, großem Garten und Keller  Die…
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
Brillante, schlüsselfertige und möblierte Villa mit Swimmingpool, Dachterrasse und herrliche…
$1,71M
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Villa 4 zimmer in Orihuela, Spanien
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Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Bezugsfertige Luxusvilla in einem Golfresort mit großem Pool, wunderschönem Garten und Kelle…
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