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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Orihuela, Spanien

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2 Zimmer
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3 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/3
Bezugsfertige, moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in …
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Penthouse 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 1
Exklusives High-End-Luxus-Penthouse mit privatem Pool und großer Dachterrasse auf einem Golf…
$1,10M
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Wohnung 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2-Zimmer-Wohnungen mit Meerblick in Orihuela Costa Willkommen in den Apartments in Orihue…
$353,231
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