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Berghütte kaufen in Noroeste, Spanien

Calasparra
49
Moratalla
5
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Charakteristische Villa mit rustikalem, traditionellem Architekturstil, privatem Pool und gr…
$331,069
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Villa 5 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 5 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Moderne einstöckige Villa mit großem privatem Garten und Schwimmbad, gelegen auf einem großz…
$468,109
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Eigenschaftstypen in Noroeste

villen

Immobilienangaben in Noroeste, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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