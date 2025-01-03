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Wohnung in einem Neubau Schöne Wohnung in der mittleren Etage mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe

Estepona, Spanien
Verkauft oder veraltet
13
ID: 34033
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Über den Komplex

Schöne Wohnung in der mittleren Etage mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe

Liefertermin: Oktober 2025

Unsere Agentur freut sich, Ihnen dieses neue Apartmentprojekt auf der Westseite von Estepona vorstellen zu können. Es handelt sich um eine neue Wohnanlage, die von schönen Stränden und einer großen Anzahl von Golfplätzen umgeben ist. Dieses Wohnprojekt besteht aus 41 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die auf zwei niedrige Gebäude verteilt sind: Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock in einem geschlossenen Komplex. Es stehen auch Penthäuser zur Verfügung. Dank der Südausrichtung genießen alle Häuser natürliches Licht. Es hat auch herrliche Terrassen. Diese Entwicklung ist eine Kombination aus Komfort und Design. Innerhalb der Anlage stehen den Bewohnern angelegte Gärten, ein gemeinschaftlicher Außenpool, ein Fitnessraum und ein Mehrzweckraum zur Verfügung. Dieser Ort ist ein perfekter Ort für Golfliebhaber, da sich in der Nähe des Komplexes zwei der renommiertesten Golfplätze der Gegend befinden: Azata Golf und Valle Romano. Es liegt auch in der Nähe von zweisprachigen Schulen und Gesundheitszentren. Auf der anderen Seite ist die Nähe zu wunderschönen Yachthäfen wie dem Yachthafen Cabopino, Marbella und Puerto Banus erwähnenswert, nur 5 Autominuten vom Zentrum von Estepona entfernt.

 

 

UNSER ALL-INCLUSIVE-SERVICEANGEBOT

Flüge und Hotelunterkunft in einem luxuriösen 5-Sterne-Spa-Hotel* Shuttle-Service vom Flughafen zum Hotel und zu den Objekten Nationales Bankkonto und Telefonnummer Beantragung der nationalen Steuernummer Vermietungslizenz für Ihre neue Immobilie Anmeldung von Wasser und Strom Angebot für Hausversicherung und Alarmanlage Vermittlung von Rechtsanwalt und Steuerberater Angebot für Inneneinrichtung und Mietverwaltung Gründung einer Firma in Dubai (0–9 % Steuer)*

 

 

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Estepona, Spanien
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