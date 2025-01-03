Wohnung in einem Neubau Schöne Wohnung in der mittleren Etage mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe

Schöne Wohnung in der mittleren Etage mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe

Liefertermin: Oktober 2025

Unsere Agentur freut sich, Ihnen dieses neue Apartmentprojekt auf der Westseite von Estepona vorstellen zu können. Es handelt sich um eine neue Wohnanlage, die von schönen Stränden und einer großen Anzahl von Golfplätzen umgeben ist. Dieses Wohnprojekt besteht aus 41 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die auf zwei niedrige Gebäude verteilt sind: Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock in einem geschlossenen Komplex. Es stehen auch Penthäuser zur Verfügung. Dank der Südausrichtung genießen alle Häuser natürliches Licht. Es hat auch herrliche Terrassen. Diese Entwicklung ist eine Kombination aus Komfort und Design. Innerhalb der Anlage stehen den Bewohnern angelegte Gärten, ein gemeinschaftlicher Außenpool, ein Fitnessraum und ein Mehrzweckraum zur Verfügung. Dieser Ort ist ein perfekter Ort für Golfliebhaber, da sich in der Nähe des Komplexes zwei der renommiertesten Golfplätze der Gegend befinden: Azata Golf und Valle Romano. Es liegt auch in der Nähe von zweisprachigen Schulen und Gesundheitszentren. Auf der anderen Seite ist die Nähe zu wunderschönen Yachthäfen wie dem Yachthafen Cabopino, Marbella und Puerto Banus erwähnenswert, nur 5 Autominuten vom Zentrum von Estepona entfernt.

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