  4. Wohnung in einem Neubau Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada

Rojales, Spanien
von
$349,637
;
29
ID: 27752
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Rojales

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und eigenem Garten in Ciudad Quesada

Diese Wohnungen befinden sich in der begehrten Stadt Ciudad Quesada und bieten eine Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Gegend ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft, die malerische Umgebung und die ganzjährigen Annehmlichkeiten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Rojales Ciudad Quesada sind 0,4 km von Supermärkten und Restaurants, 2,2 km vom Stadtzentrum von Rojales, 3,8 km vom Golfplatz La Marquesa, 7,5 km vom Strand von Guardamar del Segura, 12,3 km von Torrevieja und 39,6 km vom Flughafen Alicante entfernt. Alles, was Sie brauchen, ist sowohl für die Freizeit als auch für den Alltag leicht zu erreichen.

Die geschlossene Wohnanlage verfügt über gepflegte Grünflächen, Gemeinschaftspools und Gehwege, die eine friedliche und private Umgebung für die Bewohner schaffen.

Die übrigen Wohnungen sind alle im Erdgeschoss und verfügen über 2 oder 3 geräumige Schlafzimmer und 2 moderne Badezimmer. Jede Wohneinheit verfügt über eine offene Küche und einen hellen Wohn- und Essbereich, der in einen wunderschön angelegten privaten Garten übergeht, der sich perfekt für das Leben im Freien und zur Unterhaltung eignet.


ALC-01038

Rojales, Spanien
