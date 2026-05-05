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Penthäuser mit Terrasse in Mazarron, Spanien

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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisplätzen in einem Golfresort …
$296,469
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