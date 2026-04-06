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Häuser mit Swimmingpool in Mazarron, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Traumhafte Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Be…
$368,744
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in einem Golfresort Li…
$386,029
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$299,766
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Doppelhaus 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Attraktives Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisp…
$289,742
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