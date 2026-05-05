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Häuser am See in Mazarron, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und Parkplatz ohne Pool, gelegen an einem G…
$379,979
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