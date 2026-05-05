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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Mazarron, Spanien

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6 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige, geräumige Villa mit großer Dachterrasse und privatem Pool in einem Golfplatz mi…
$439,898
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Villa 5 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 5 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
Geräumige, brillante Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool neben ei…
$484,927
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Bez…
$322,651
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in einem Golfresort Li…
$386,029
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Schöne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfplatz Lief…
$352,149
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Traumhafte Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Be…
$368,744
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