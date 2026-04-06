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Doppelhaus mit Garten kaufen in Mazarron, Spanien

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Doppelhaus 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Attraktives Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisp…
$289,742
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