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Wohnung mit Garten kaufen in Mazarron, Spanien

penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Tolle Wohnung auf der mittleren Etage mit herrlichem Seeblick, großer Terrasse, Gemeinschaft…
$259,234
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Wohnung 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2
Luxuriöse Wohnung auf der mittleren Etage mit großer Terrasse und Paddle-Tennisplätzen neben…
$226,253
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Wohnung 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit großer Terrasse, Garten und Paddle-Tennisplätzen neben einem …
$251,670
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