Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Maresme
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Maresme, Spanien

gewerbeimmobilien
8
1 immobilienobjekt total found
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain in el Masnou, Spanien
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Spanien
Zimmer 65
Fläche 6 500 m²
Sale of an Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain — €12,000,000, 6% ROI! · T…
$14,06M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen