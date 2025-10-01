Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga-Costa del Sol
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Malaga-Costa del Sol, Spanien

Malaga
10
10 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Spektakuläres Doppelhaus in der Gegend von Carlos Haya von ??Teatinos. Das Erdgeschoss misst…
$535,435
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Unabhängiges Haus im Viertel Carranque, mit einer privilegierten Lage weniger als 5 Minuten …
$410,970
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 5 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 5 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Tut TravelTut Travel
Studio 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Entdecken Sie den Charme des Lebens im Herzen von Málaga! Wir präsentieren Ihnen dieses beei…
$504,906
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Entdecken Sie den Charme des Lebens im Herzen von Málaga! Wir präsentieren Ihnen dieses beei…
$504,906
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Unabhängiges Haus im Viertel Carranque, mit einer privilegierten Lage weniger als 5 Minuten …
$410,970
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Estate Service 24Estate Service 24
Studio 5 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 5 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Entdecken Sie den Charme des Lebens im Herzen von Málaga! Wir präsentieren Ihnen dieses beei…
$504,906
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 5 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Studio 5 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Atlas PropertyAtlas Property
Studio in Malaga, Spanien
Studio
Malaga, Spanien
Fläche 37 m²
New Development: Prices from € 132,770 to € 132,770. [Beds: 1 - 1] [Baths: 0 - 0] [Built siz…
$132,119
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Malaga-Costa del Sol, Spanien

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen