Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Los Dolores
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Los Dolores, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Los Dolores, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 2/5
Wir präsentieren moderne Apartments im Komplex Edificio Iroko im Zentrum von Murcia. Die Woh…
$380,778
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen